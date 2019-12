30 dic 2019

Son el accesorio más incontestable de la tendencia de temporada, que además hemos visto en todas las variaciones posibles: de caña alta hasta el extremo mosqueteras; de espíritu colorista y setentero; en versión cowboy más o menos decoradas; deportivas en plan trekking de montaña... Sin embargo, las botas que se han convertido en el súper ventas de la temporada, las más deseadas y perseguidas en la alta moda y en el low cost, son las botas militares de caña alta y suela track que en principio sacó Prada, y que Zara copió inmediatamente para su clientela street wear. Lovely Pepa fue una de las primeras en hacerse con las botas de Zara que vuelve a lucir aquí en uno de sus prácticos estilismos de día. La buena noticia es que, aunque se agotaron, vuelven a estar disponibles en todas las tallas.

Las espectaculares botas militares de Zara, un clon del original de Prada. pinit ZARA

Si tenías alguna reserva acerca de cómo combinar estas impactantes botas, Lovely Pepa te da la pista: no tienes que tener miedo a llevarlas con medias incluso finas. Quedan fantásticas. Las botas de Zara están confeccionadas en piel y llevan la punta cuadrada, cordones en toda la parte delantera y un tirador trasero. Cierran mediante una cremallera (no, no tienes que atar y desatar los cordones) y su principal atractivo está en la suela track, de unos seis centímetros de altura. Cuestan 99,95 euros.





El clon barato de Bershka de las botas militares con suela track de Zara. pinit BERSHKA

Aún tienes una opción más barata a la que recurrir si el precio de las botas de Zara se sale un poco de tu presupuesto. Por suerte, el éxito de estas botas ha sido tal, que Bershka se ha decidido a sacar su propio clon de las botas militares de Zara, con las mismas claves de diseño: suela track (aunque menos definida) y caña alta acordonada. Te va a convencer muchísimo el precio: 49,99 euros. Auguramos que no van a durar demasiado tiempo en tienda. A por ellas.