27 dic 2019

Aún no se ha terminado el maratón de moda que nos propone todos los años diciembre y muchas ya estamos un poco saturadas de tanto cavilar sobre qué looks llevaremos a cada cita importante. Por suerte, las influencers continúan dándonos ideas para salir de estos bloqueos, tan comunes en estas fechas. Lovely Pepa y Gala González han coincidido en proponernos justo en estos días de ajetreo máximo el mono, una de las prendas más prácticas y fáciles de vestir del armario. Ambas los combinan con bolsos del territorio lujo (Chanel y Prada) que contribuyen a elevar el estilo worker de sus monos, pero no debemos paralizarnos ante esa dificultad. Basta con imitar el estilo de los accesorios en versión low cost.

El mono utilitario que lleva Lovely Pepa es de Michael Kors. pinit INSTAGRAM

Lovely Pepa ha recurrido a uno de los monos que más fácilmente localizamos a precio accesible en nuestras tiendas favoritas. Se trata de un mono negro de manga larga y pernera estrecha de Michael Kors que ella lleva con un cisne negro debajo. Solo va adornado con las cremalleras que cierran el mono y los cuatro bolsillos del frontal. Puedes localizar monos similares en Asos o en Missguided (también en talla grande) y combinarlo con cualquier bolso negro riñonera y unas zapatillas con volumen. Irás perfecta.





Mono en piel sintética marrón muy similar al que luce Gala González. pinit ASOS

Si prefieres el look en marrón de Gala González, más sofisticado, tienes una buena opción para clonar su mono de Zeynep Arçay en Asos. La tienda multimarca británica tiene en su colección de invierno uno muy similar de la firma Warehouse, confeccionado en cuero sintético y con el mismo aire utilitario (125,99 euros). Va a ser difícil encontrar un bolso tan especial como el diseño de Chanel que ella luce, pero cualquier boso de cadena en tonos crema o marrón claro le dará el toque lady que caracteriza a la influencer gallega. Lista en dos minutos, y a correr.