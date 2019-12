30 dic 2019

Siempre podemos contar con María Fernández-Rubíes para encontrar inspiración que tenga que ver con looks románticos y con un plus enternecedor: es nuestra influencer de referencia cuando buscamos looks con ese punto cuqui que tiene el rosa o toda la gama de morados, su favorita. En esta ocasión nos ha llamado muchísimo la atención una chaqueta blanca, fantástica para componer looks monocolores en los muy invernales blanco y crema o endulzar cualquier color. Se trata de un diseño de espíritu utilitario, con grandes bolsillos frontales y patrón cuadrado, confeccionada en un amoroso tejido de pelo. No puede ser más ideal.

La chaqueta de pelo blanco que lleva María Fernández-Rubíes es de Laagam. pinit LAAGAM

La chaqueta de María Fernández-Rubíes pertenece a la colección de invierno de una de sus marcas aliadas, Laagam, y está aún disponible en todas las tallas por 79 euros, un precio bastante sensato. La marca asegura que puedes recibirla en 48 o 72 horas a lo sumo y que si prefieres un efecto oversize, es aconsejable pedir una talla más. Nos encanta cómo la lleva la influencer con unos sencillos vaqueros, pero es una chaqueta tan bonita que la puedes incluir en prácticamente cualquier estilismo. Es un diez.





María Fernández-Rubíes lleva un look con un conrapunto de color en morado gracias a una de las prendas que más le hemos visto últimamente en su Instagram: un gorrito de lana de & Other Stories que también están disponible en la tienda online de la marca: cuesta 29 euros. La sudadera es de Desigual pero quizá de otra temporada porque no está en la colección de invierno que podemos ver en su website. Lookazo slow de invierno genial, ¿verdad?