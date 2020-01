3 ene 2020

Alexandra Pereira está disfrutando de las clásicas vacaciones de Año Nuevo en la nieve y, aunque no sabemos realmente si lo suyo es el esquí, las raquetas o el snowboard, sí está dando un recital de moda après ski fantástico, con unos looks que dan ganas de apuntarse a clase de descenso ya mismo. Tomamos buena nota de todas las marcas y posibilidades de estilismo que nos está mostrando Lovely Pepa, sobre todo al ver los aplausos que se está llevando de sus seguidoras en Instagram. De hecho, las botas que ha elegido para uno de sus últimos looks han maravillado a otros famosos del planeta digital como Prince Pelayo, que la ha felicitado por su elección. No nos extraña: son espectaculares.

Fantástico look combinando distintos tonos de marrón y azul de Alexandra Pereira. pinit INSTAGRAM

La verdad es que Alexandra Pereira está fantástica con un look que combina distintos tonos de marrón y el azul profundo de una cazadora de plumas corta. Además de las botas, es clave el gorro de pelo sintético por el que sus seguidoras de Instagram no paran de preguntarle. Desafortunadamente, se trata de un diseño de H&M de pasadas temporadas que ya no se vende, aunque la influencer ha explicado que no deja de buscar alguna alternativa accesible a sus fans porque queda fantástico en los looks más invernales.





VER 17 FOTOS De Dulceida a Paula Echevarría: las influencers se van a esquiar y arrasan con sus looks con ropa de nieve

Las espectaculares botas de piel y borrego de Alexandra Pereira son de Moon Boot. pinit MOON BOOT

Las que sí se pueden comprar ya mismo son las espectaculares botas de nieve que lleva Alexandra Pereira y que tanto han llamado la atención en su Instagram. Se trata de un diseño en piel y borrego de la firma Moon Boot, una bota de après ski que permite moverse con total libertad por la nieve sin perder un ápice de estilo. Si te gustan tanto como a nosotras, prepárate porque su precio es tan abultado como su volumen: 399 euros. Un caprichazo, pero son tan bonitas...