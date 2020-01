8 ene 2020

Alerta para las buscadoras de las gangas que no pueden ser más baratas. Laura Matamoros ha encontrado el que, probablemente, se va a convertir en el look más bonito y barato de las rebajas: nos pantalones de cuadros súper apetecibles y un ligero plumas cropped. Y todo gracias a los increíbles descuentos de la tienda online Boohoo, que ahora mismo pone toda la colección de invierno a mitad de precio. Si sus precios ya eran bajos, imagínate con este descuento del cincuenta por ciento. Pero, además, Laura Matamoros nos ofrece un código descuento que no puede ser más tentador, tambien para bajar el precio de la cesta de la compra a la mitad. Fantástico.

Nuestra prenda favorita de este look súper barato de Laura Matamoros son los pantalones, un diseño cómodo a cuadros verdes y azules que jamás pasará de moda. Se trata de un diseño con pinzas y cinturilla alta, con cinturón a juego incluido. Lleva la pernera ancha para que te puedas mover a placer y un largo al tobillo para lucir perfectamente botines de tacón o zapatillas de deporte. El precio es un escándalo: 17,50 euros.





También es una pasada la chaqueta acolchada que Laura Matamoros ha elegido para acompañar a estos espectaculares pantalones. Se trata de un plumas confeccionado en polipiel con el largo cropped de una bomber y capucha. Costaba 84 euros, pero gracias a las rebajas y los descuentos a mitad de precio de Boohoo te la llevas por 32 euros. Más barato, imposible.