24 dic 2019

Tenemos suerte: en gran parte de la península podemos permitirnos el lujo de ponernos shorts en pleno invierno, aunque sea acompañados de medias tupidas. Laura Matamoros no recurre a ellas para este look que, además de dar mucha envidia por lo fresco (punto extra para ella por atreverse a lucir pierna descubierta), avanza una de las tendencias más irresistibles que nos esperan a la vuelta de la esquina. En la primavera de 2020, el bombardeo de todo tipo de shorts y bermudas va a ser espectacular. De hecho, es buena idea ir haciéndose con los diseños básicos que quizá ya no encontremos en plena temporada. Por ejemplo, los de efecto piel que tenemos en Zara.

Los shorts efecto piel de Laura Matamoros son prácticamente clónicos a estos de Zara.

Los shorts que lleva Laura Matamoros están sin acreditar, pero son prácticamente clónicos a los que Zara aún tiene (no en todas las tallas: la XL ha volado, como siempre) en su tienda online. Se trata de un diseño con cintura paper bag, bajo terminado en vuelta, bolsillos laterales y cinturón con hebilla metálica (25,95 euros). Queda fantástico.





Las bermudas más perseguidas: de Zara, efecto piel y disponibles en marrón o negro.

Tenemos una alternativa para las que prefieran no lucir tanta pierna o quieran profundizar en la tendencia: las bermudas. No es una prenda fácil porque acorta la silueta, pero en la primavera de 2020 van a estar por todas partes. Esta bermuda efecto piel de Zara (25,95 euros) tiene el tiro alto y un diseño minimalista, sin adornos ideal para contrarrestar su efecto achatador. Como en el caso de los shorts, no queda ya la XL. Pero sospechamos que Zara tendrá que volver a reponerlas o a proponernos algún diseño similar. Estaremos alerta.