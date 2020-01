8 ene 2020

Aunque Rocío Osorno es una de nuestras especialistas favoritas en looks de invitada y boda (de hecho, es diseñadora de vestidos espectaculares para su propia firma), cada vez nos enamoran más sus looks diurnos. Sobre todo cuando evita los estilismos mas sencillos y apuesta por un suculento 'layering': imposible no dejarse atrapar por la bomber de leopardo de Dolce & Gabbana. Es espectacular, tanto que te la puedes poner con unos simples vaqueros y conseguir un look que es pura moda. Sin embargo, este lookazo no sería lo mismo sin el accesorio que más nos ha llamado la atención. Unos botines de montaña con plataforma con un empaque maravilloso. Las necesitamos. Por suerte, están en rebajas.

El botín con plataforma que lleva Rocío Osorno está a mitad de precio en Ulanka. pinit

Rocío Osorno ha acertado de pleno con estos botines, un accesorio que permite ganar unos centímetros (cinco para ser más precisas) gracias a su doble plataforma. Nos encanta el estilo montañero, perfecto para contrastar con prendas muy femeninas. Además de comodísimo, el color negro nos parece de lo más adecuado: nos lo podemos poner con todo y es sufridor como el que más.





VER 15 FOTOS Todos los botines de tacón cómodo y en tendencia que nos vamos a comprar en las rebajas

Si estos botines de trekking te gustan tanto como a nosotras, estás de enhorabuena, porque se venden en Ulanka y esta tienda esta en plenas rebajas. De hecho, tienen miles de productos al 50 por ciento, entre ellos estos botines elegidos por Rocío Osorno. Son de la marca Emmshu y costaban 59,95 euros, pero ahora te los llevas por 29,98 euros. ¡Un chollazo!