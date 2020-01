9 ene 2020

Compartir en google plus

Es inevitable. Aunque las rebajas acaban de comenzar y sabemos que es el momento perfecto para encontrar chollos como los vestidos de Zara que hay por menos de 20 euros, no podemos resistir la tentación de mirar la nueva colección. Y a pesar de que en las rebajas de Oysho hemos encontrado los jerséis más gustosos y las prendas de punto más delicadas, ha sido en Stradivarius donde hemos visto el básico perfecto para la primavera. Un jersey lila, color de moda del 2020 que se suma a la tendencia del jacquard, que ha compartido Teresa Bass y que tiene un elemento incorporado que estiliza.





VER 16 FOTOS Lo mejor de las rebajas 2020 de Stradivarius: prendas low cost para renovar tu armario

A pesar de ha estado un tiempo desaparecida por un problema de salud, la influencer ha compartido una nueva publicación con un look básico con el que ha confirmado que el jersey lila es la opción que no puede faltar en tu armario esta primavera. El morado es el tono que tanto hemos visto en la temporada otoño/invierno. Ahora llega en versión clarita para triunfar en los primeros looks de calor que llevemos en el 2020 y Teresa Bass lo sabe. Por eso se ha hecho con este jersey finito de la nueva colección de Stradivarius.

Es un modelo de cuello redondo, corte recto y más corto de lo normal. Tiene canalé en los puños de las mangas y en el bajo de la prenda. Sin embargo, lo mejor del jersey está en la parte superior. Y es que, lleva unas hombreras incorporadas que consiguen un efecto estilizador ideal armando la espalda. Además, cuesta 25,95 euros, un precio bastante asequible que poco tiene que envidiar a las rebajas. ¡Es perfecto! La única pega es que la firma de Inditex solo lo tiene disponible en la talla S y M.