13 ene 2020

La competencia de las actrices por triunfar en la alfombra roja y convertirse en reinas del estilo no hace más que aumentar, y no solo entre ellas. Las influencers, desposeídas del carisma que el cine confiere a sus estrellas pero dominadoras de las tendencias, se lo ponen cada vez mas difícil a las protagonistas de las películas. No tienen ni que fotografiarse sobre la 'red carpet': basta con que suban a sus perfiles de Instagram un look de invitada o de fiesta inolvidable para poner de manifiesto las debilidades de moda de las actrices, a veces poco duchas en el arte de posar o evidentemente 'disfrazadas' con vestidos que no les pegan nada. Tenemos un ejemplo: el lookazo de Asos de Mery Turiel en los Premios Forqué 2020.

La espectacular espalda del vestido de fiesta de Asos que MeryTuriel llevó a los Premios Forqué 2020. pinit

En la alfombra roja oficial de los Forqué triunfaron Paz Vega o Mar Saura con dos estilismos incontestables en blanco y negro. Al mismo nivel al menos, solo se sitúa sin embargo Mery Turiel, absolutamente fabulosa en el intachable posado para Instagram en el que nos mostró el vestido rojo que eligió llevar a la gala. No solo es un diseño clásico maravilloso que salva totalmente el peligro de parecer pasado de moda, sino que Turiel posa como una auténtica modelo de Balenciaga. Fantástica.





Una romántica foto de Mery Turiel junto a su novio, Santiago Silva Sáenz De Tejada. pinit

Si te atreves a ejercer de mujer de rojo, estás de enhorabuena: el vestido que luce con tanto acierto Mery Turiel sigue disponible en Asos y solo cuesta 117 euros. Se trata de un diseño de la marca Jarlo Tall con escote palabra de honor, capa superpuesta y bajo con en forma de cola de pez. Un chollo que demuestra que no hay que pagar sumas desproporcionadas para triunfar en el estilo alfombra roja.