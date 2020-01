9 ene 2020

Un invierno más, los looks monocromos en colores claros triunfan a lo grande entre las influencers, sabedoras de lo importante que es reclamar toda la luz posible en los días un poco tristones de enero. Si además eres morena, estos estilismos que combinan distintos tonos de blanco, crema, beis o arena te sentarán especialmente bien: el contraste con la piel y el pelo queda precioso. Para muestra, este lookazo de Mery Turiel, una suma de prendas en tonos claros. Puede que por separado no llamen demasiado la atención, pero juntas son una bomba de estilo. Solo le ponemos una pega: nos hubiera gustado mucho más el look si los vaqueros también hubieran sido claros.

La chaqueta de punto de Zara que lleva Mery Turiel está disponible en Zara. pinit

Por suerte, las dos prendas fundamentales de este look de Mery Turiel no están en las rebajas de Zara, con lo que te podrás hacer con ellas sin problemas. La chaqueta de punto, un diseño con escote de pico, manga larga y largo a la cintura, lleva un diseño de ochos fantástico (29,95 euros). Cierra, además, con unos botones grandes en el frontal que le dan un toque tierno precioso. Y el color crudo es ideal para conseguir ese efecto luminoso que andamos buscando sin caer en el aburrido blanco.





Mery Turiel recurre a su abrigo favorito de Zara: un dos en uno gracias a un cuello desmontable. pinit

La otra prenda que vas a necesitar sí o sí es el abrigo, cuanto más claro mejor. Mery Turiel lleva uno de los diseños que mas están triunfando de la colección de invierno de Zara: un dos en uno gracias a un cuello de pelo desmontable que Turiel descarta aquí. Es de color arena y tiene un patrón clásico, con cuello de solapa, bolsillos delanteros y cierre tipo batín con un cinturón. El precio no está nada mal si tenemos en cuenta las posibilidades que tiene: 99,95 euros.