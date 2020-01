15 ene 2020

Aunque los looks de Alexandra Pereira suelen ir sobrados de estilo, confesamos que desde hace varias semanas hay un accesorio que nos tiene obsesionadas: unas gafas de sol. Las sabias del estilismo no se cansan de repetirnos lo obvio: aunque nos vistamos con prendas básicas del low cost, basta un complemento que derroche estilo para levantar todo el outfit y convertirlo en un éxito. Estas gafas que Lovely Pepa no puede parar de ponerse son una de esas piezas con poderes especiales. Tienen una forma tan particular y favorecen tanto, que una vez que las has visto en acción ya no puedes olvidarte de ellas. Las necesitamos.

Con este total look negro que lleva Alexandra Pereira, las gafas de sol quedan impresionantes. pinit

Desafortunadamente, Alexandra Pereira no suele etiquetar muchos de los accesorios que utiliza en sus looks, así que llevábamos un tiempo leyendo detenidamente sus comentarios para ver si en alguna ocasión hablaba de estas gafas. Esta semana, gracias a una de sus seguidoras también muy fan de su efecto Matrix-chic, sabemos de qué marca son y lo que cuestan. Por fin una buena noticia: no son un diseño inalcanzable del gran lujo.

Otro look nada espectacular que funciona gracias a las gafas de sol y a los complementos de lujo. pinit

Por fin podemos contarte que estas gafas de sol negras, con los cristales también oscuros, son de la marca Komono que encuentras fácilmente online. Puedes comprarlas en su misma tienda digital, donde están a 99 euros. Son el modelo bautizado Jessie Black Tortoise, no tiene pérdida. Además, puedes arriesgar un poco más y comprártelas en azul, pensando en la primavera. ¡A por ellas!