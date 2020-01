15 ene 2020

No hay dudas. Necesitas un traje en tu armario y si todavía no te has hecho con uno estás de suerte. Y es que, Primark ha sacado a la venta un modelo con un estampado que no habíamos visto hasta ahora. Selena Gomez se atrevía hace unos días con uno naranja sin solapas, Ana Obregón arrasaba con uno rebajado de Zara y Rocío Osorno lo daba todo con uno en color rosa fucsia. Sin embargo, a pesar de que hemos visto un sinfín de modelo de cuadros, este que ha traído Primark esa distinto y muy combinable. Pero, ¿lo mejor? Su precio.





Si hace unos días descubríamos el vestido y la falda midi de Primark que te puedes poner todo el año, ahora añadimos este traje. Se trata de un conjunto que la marca ha compartido en su cuenta de Instagram y no es para menos, porque es ideal. Está formado por una blazer larga negra con cuadros grandes en color blanco y por un pantalón a juego de corte fluido, talle alto y lazada en la cintura. La parte de arriba cuesta 25 euros y la de abajo 19 euros. Menos de 45 euros por dos piezas que vas a usar en un sinfín de ocasiones.

La influencer Rosie Connolly-Quinn ha sido quien ha vestido este traje. Como ella misma ha explicado, ha preferido hacerse con una talla más en ambas piezas para llevarlo con un estilo más oversized. Lo combinó con sneakers blancas, un top de tirantes rojo y un sombrero. Una versión casual de las prendas que puedes cambiar si optas por combinarlo con sandalias de tacón y una blusa. ¡Acierto seguro!