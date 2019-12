18 dic 2019

En el mismo momento en el que salí a la luz "+", la última canción que ha sacado junto a Cali y El Dandee, Aitana se encontraba compañando en una gala de premios a su pareja Miguel Bernardeau. Para dicho acto, la cantante escogió la fórmula gandora y con la que siempre se acierta: un traje. En concreto, escogió un diseño de rayas que ya hemos visto en otra ocasión de la mano de María Fernández-Rubíes y que es de una firma que influencers como María Pombo y Paula Ordovás ya han escogido para sus looks de invitada.





VER 17 FOTOS Los trajes más bonitos que te salvarán más de un look en otoño

Aitana, en calidad de acompañante, acertó de lleno en esta ocasión con un traje de rayas negro y rojo de la firma Sophie and Lucie. Un conjunto formado por una chaqueta pijamera cruzada con lazadas laterales (149 euros) y un pantalón estilo setentero de campana (129 euros). La artista sacó su versión más sexy y juvenil al combinarlo con un top bandeau negro de tirantes de la firma de lencería Eres . Añadió también joyas de las que destacaba su collar de Bvlgari.

La cantante se ha unido a la fiebre de los trajes de invitada fabricados en España más bonitos. Y es que, Sophie and Lucie es una de las marcas de invitada perfecta a la que más recurren. Grace Villarreal y Melissa Villarreal también son algunas de las que se han apuntado a sus diseños y no es para menos. Además, el look de Aitana puede servirte como inspiración para tu look de estas fiestas ya que la combinación del rojo y el negro es todo un acierto en Navidad.