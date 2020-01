14 ene 2020

Hemos hablado cientos de veces que el traje es la opción perfecta y con la que es fácil ganar. Los hay muy diferentes y con diseños distintos y originales. Influencers y celebrities recurren a él en numerosas ocasiones y no es para menos. Hace unos días, era Rocío Osorno quien proponía uno fucsia de Zara, misma firma que ha escogido Ana Obregón revolucionado Instagram. Incluso instagramers como Teresa Bass y Erea Louro proponían llevarlo con zapatillas. Es el conjunto perfecto que puedes usar para ir de invitada, pero también para una tarde de compras. Y Selena Gomez lo sabe. La actriz ha sido fotografiada con un modelo muy original sin solapas del que ya hemos encontrado su copia low cost.

Selena Gomez con un traje anaranjado.

Selena Gomez es una de las celebrities que no duda en seguir las tendencias actuales y, ayudada por su estilista Kate Young, suele coronarse como una de las mejor vestidas allá donde va. La última ha sido en Manhattan, cuando la cantante fue fotografiada mientras firmaba autógrafos con un traje anaranjado de Gauge 81. Un dos piezas formado por unos pantalones de pinzas rectos y una blazer sin solapas, que acompañó con un top de punto con hilo metalizado y botines de punta triangular. Todo en las mismas tonalidades.

Selena Gomez firmando autógrafos en Manhattan.

Un moño bajo y tirante con raya al medio y unos pendientes de aro completaban un estilismo con el que puedes inspirar tu 'working look' o tu outfit de invitada. Y es que, a un traje como el de Selena le añades unas sandalias de tacón y complementos más llamativos y podrás ser la invitada perfecta. Si te ha gustado, pero no te atreves con el naranja, no te preocupes. Zara tiene la solución a todos nuestros problemas. La firma de Inditex tiene disponible una blazer sin solapas muy similar pero en color gris que además está rebajada. Costaba 69,95 euros y ahora la puedes comprar por 49,99 euros. Además tiene los pantalones a juego, también de corte ancho y fluido. ¡Gracias Amancio!