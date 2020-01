20 ene 2020

Con la tienda online de Asos nos ocurre muchas veces lo mismo que con Amazon: tienen un catálogo tan inmenso, que nos da pereza buscar entre las miles de páginas de producto que ponen a disposición del usuario. Sin embargo, si algo hay que reconocer al gigante de la moda online es su apuesta pionera y real por la inclusión y normalización de todos los cuerpos en su muestrario. De Asos Petite a Asos Curve, pasando por las muchas marcas de su índice, el rango de tallas que ofrece nos atrevemos a decir que es el más amplio del mercado online.





Ahora, Asos da un paso más allá en esta apuesta por el 'body positive' y nos quita a golpe de click el miedo que hay detrás de cada compra online: el clásico "¿me quedará bien?". Porque sí, estamos más que acostumbradas a hacer pedidos en las e-shop de nuestras marcas favoritas, pero cuando la firma en cuestión no tiene tienda física, nos cuesta más pulsar el botón de 'finalizar compra'. ¿La mejor solución? Mostrar el mismo diseño en diferentes modelos, de manera que siempre habrá una de ellas cuya silueta sea más o menos igual a la nuestra.

Así, Asos ha lanzado See my fit (en la web en español lo han traducido como 'ver mi ajuste'), una herramienta que permite, gracias a la realidad aumentada, vestir digitalmente a 16 modelos, todas con diferentes siluetas, con una selección de prendas que permiten ver hasta dos tipos de cuerpo distinto por cada talla. "Reconocer la diversidad de nuestros clientes es importante para nosotros, por lo que hemos tomado imágenes de modelos de diferentes tallas y les hemos probado los productos digitalmente para mostrar cómo podría verse el mismo producto en diferentes tipos de cuerpos. [...] Así es más fácil imaginar cómo podría quedarte cada uno y más fácil encontrar tu pieza perfecta", aseguran desde la marca, "es como si fuera un probador, pero sin esa luz que no favorece y sin la dependienta presionándote".

Eso sí, como ellos mismos reconocen, "el resultado se ha logrado digitalmente, así que el ajuste no es exacto". De momento no puede utilizarse en la app (o, al menos, nosotras no hemos encontrado cómo hacerlo) y se trata de una prueba piloto que se ha hecho con un catálogo de 40 vestidos pero prometen que "si te parece que tu talla no está, no te preocupes: añadiremos más tallas en el futuro".