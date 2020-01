23 ene 2020

María Pombo se encuentra recuperándose de la operación estética a la que se ha sometido hace unos días. Mientras, continua compartiendo con sus seguidores looks con los que inspirarnos en el día a día. Si hace unos días lo conseguía con un outfit de básicos perfecto, ahora ha certado de lleno con otro de inpsiración rockera. La ifluencer ha hecho como Nagore Robles con un pantalón estampado y ha encontrado en Mango una chaqueta de efecto cuero muy original y súper rebajada.





¿Se puede triunfar con un total look rebajado? La respuesta es sí y María Pombo lo ha demostrado. Y todo sin complicaciones. La influencer ha apostado todo a la tendencia del efecto piel con dos prendas que todavía están disponible y con descuentazo. María quiso proponer a sus seguidores un look casual que tenía como protagonista una chaqueta negra de Mango. Un modelo sofisticado y diferente gracias a los flecos que la adornan en la espalda y pecho. Sin emabrgo, lo mejor es que la prenda forma parte de las rebajas de la firma y en vez de por 119,99 euros, la puedes comprar por 69,99 euros.

Negro, blanco y prendas de cuero. Esta fue la apuesta de María Pombo al combinar la chaqueta con unos pantalones de este tejido a juego. Un modelo pitillo de talle alto de su firma Name the brand que también están rebajados. Antes costaban 59,99 euros y ahora están disponibles por 50,99 euros. Por último, la instagramer completó el look con una camiseta blanca básica de manga corta y unos pendientes llamativos. En concreto un diseño plateado de Mypeeptoeshop que María lució gracias a un recogido bajo.