24 ene 2020

Hay prendas que son imprescindibles en el armario de cualquier mujer. Está el little black dress, una blazer en un tono neutro o unos botines de tacón cómodo. Prendas salvadoras que puedes combinar de maneras infinitas y por las que merece la pena invertir. Es el caso de una de las del último look de Nuria Roca. La presentadora ha sorprendido ultimamente con otras más sofisticadas como el chaleco original o el pantalón de lentejuelas que criticó Pablo Motos. Sin embargo, esta vez ha dado una lección de estilo proponiendo un clásico que tienes que tener sí o sí.





VER 19 FOTOS Estos son los pantalones de las rebajas 2020 que mejor sientan

Nuria Roca quiso compartir otro #lookhormiguero (como ella misma le llama) en su cuenta de Instagram. Un estilismo que ella ha definido como "momento-chino-gitano" y que estaba formado por un pantalón y una blusa de flores. Pero, risas a parte, la presentadora quiso recomendar a sus seguidores una de las prendas del look. Un básico de fondo de armario que puedes encontrar en cualquier momento en Zara. Se trata de unos pantalones de talle alto, pinzas ycorte recto que son siempre un éxito en el gigante de Inditex.

El modelo exacto que lleva Nuria en la imagen que ha compartido no se encuentra disponible, pero sí que hay uno muy similar con el que seguir los consejos de la escritora. Se trata de el ya conocido pantalón con cinturón con hebilla ancha que cuesta 29,95 euros y que puedes encontrar en diferentes colores en Zara.

Pantalón de Zara negro con cinturón (29,95 euros). pinit

Estos pantalones, que combinan a la perfección con todo y son ideales para looks tanto de día como de noche, Nuria los combinó con prendas llamativas. Escogió una blusa roja de estampado floral de The Kooples y unos botines de tacón dorados de Pura López. Tono que iba a juego con la hebilla del cinturón con el que completó el estilismo, también de Zara. Si ya tienes "el clásico" que propone Nuria, este outfit es ideal para inspirarte y combinar los tuyos, pero si todavía no te has hecho con unos, aprovecha y sigue los consejos de la presentadora. ¡No te vas arrepentir!