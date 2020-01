20 ene 2020

El 'raod trip' que Nuria Roca ha hecho junto a Esty Quesada no solo ha dado para crear un programa de televisión con miles de anécdotas divertidas que contar, si no también para inspirarnos con los looks que la presentadora ha llevado. Después de que ambas promocionaran su viaje en 'El Hormiguero', en un programa en el que Pablo Motos criticó el look de Nuria, la también escritora ha compartido una serie de imágenes de su viaje a Nueva York donde hemos descubierto una prenda muy original: un chaleco muy calentito.

Para sobrevivir a las bajas temperaturas que tiene en estos momentos la ciudad neoyorquina, Nuria vistió un look casual y cómodo protagonizado por un chaleco. Sin embargo, a pesar de que las influencers han hecho del chaleco el 'must have' de la temporada, Nuria ha compartido un modelo que nada tiene que ver con lo que otras habían publicado. Se trata de un diseño en color rojo de plumas muy gordito con el cuello pronunciado y el bajo largo y asimétrico.

Un diseño que llamó la atención de sus seguidores y que Nuria Roca no tardó en aclarar que se trataba de un chaleco firmado por Psophía, "una diseñadora madrileña con un talento espectacular", explicó la presentadora. El chaleco no está en la web de la firma, aunque sí está disponible en color crudo y en un modelo más corto rebajado a 181 euros. Ella optó por combinarlo con unos jeans de corte flare, un jersey negro y sneakers blancas. Un look cómodo y calentito con el que recorrer las calles de Nueva York con estilazo. ¡Nos encanta!