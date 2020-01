26 ene 2020

Cada mañana, alrededor de las 8 a.m paso por Zara. No os creaís que estoy loca. Es el camino que me lleva a la oficina, no es un desvío intencional. Confesaré que es uno de los momentos favoritos de mi día. Todo está doblado y ordenado. A través del escaparete se pueden percibir las nuevas prendas y hay tanta paz, que pareciera que no estamos en época de rebajas. Hace unos días, un vestido de flores azules y verde agua me hizo ojitos. Estaba colgado de una percha, solo. Pidiendo a gritos una dueña, o eso me digo a mi misma para justificar esta tendencia de 'shopaholic' que nos invade en la redacción.

Oversize con media manga y el largo perfecto, es uno de esos vestidos de fondo de armario que sirven para todo. Cuando llegue el buen tiempo, lo podrás llevar con botas altas y abrigo fino. Cuando de verdad haga calor, con unas sandalias y un bolso de rafia será el estilismo perfecto. Para salir con tus amigas o incluso, para ir a la playa es EL VESTIDO. Amor a primera vista.

¿Lo mejor? Que es perfecto para chicas con curvas ya que está disponible desde la XS hasta la XXL. ¡Gracias Amancio! Con escote camisero y hasta los tobillos, harás frente al día día sin perder un ápice de estilo.

Su precio también nos ha encandilado y es que, puede ser tuyo por 39,95 euros. Está a solo un click de distancia, avisamos. Y corre, porque se dice por la redacción que podría ser el sucesor del vestido de lunares de la temporada pasada.