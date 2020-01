27 ene 2020

Rocío Osorno es una verdadera fan de Zara. ¿Y quién no? A la influencer sevillana no se le escapa ninguna prenda estrella de las nuevas colecciones de la firma estrella de Inditex. Ni de las rebajas. Ya sea en looks cómodos (este de punto lo es al máximo) o más sofisticados. Ella se lo pone todo y con unos resultados envidiables. Incluso estando embarazada, todo le sienta como un guante.

El último look ha sido este conjunto de punto de la firma low cost que ya se ha convertido en uno de nuestros favoritos. Vale para el día y para la noche, y se puede llevar por separado. Si te gusta, corre a por él, ya se está agotando en algunas tallas.

Con el copy 'una de perlitas', Rocío nos enseñaba estas dos piezas. Una chaqueta y un top de punto fino con perlas cosidas en dos tonos, blanco y gris. Ella lo lleva con unos pantalones negros de efecto piel pero quedará igual de ideal con unos vaqueros azules o grises (así lo porponen en la web de la firma) o con una falda. La chaqueta cuesta 39,95 euros y está disponible en dos tallas, S y M. El top, sin embargo, estaba disponible desde la S hasta la L pero de esta última ya no quedan unidades. Cuesta 22,95 euros.

Está claro que la agran apuesta de Zara (que además cuaja entre las influencers) son los conjuntos de punto. Ya nos enamoraron desde la firma hace algunas semanas con este otro, más romántico, en azul bebé con flores bordadas y del que aún hay disponiblidad.

Está claro que las nuevas colecciones apuestan, claramente, por los llamados twin sets, los conjuntos de top y chaqueta a juego. ¿Qué te parecen?