28 ene 2020

La última colección de Zara nos tiene absolutamente fascinadas. Es una pena que estemos a finales de enero (el mes de la famosa cuesta) y que aún no nos hayamos recuperado de los gastos de las navidades. Si no, ya tendríamos en nuestro armario casi todas sus prendas, desde el vestido de Bambi hasta la chaqueta de Toy Story, pasando por este vestido de flores perfecto para curvys que ha enamorado a toda la redacción.

Y si eso fuera poco, hemos sumado una cosa más a nuestra 'wishlist'. Más bien son dos, porque nos referimos a este traje de chaqueta morado de la firma de Inditex que acabamos de decidir que es el perfecto look de invitada de invierno. Y no solo de boda, también de bautizos, comuniones o lo que se tercie.

Estamos fascinadas con este traje de chaqueta morado de la nueva colección de primavera de Zara. pinit

Porque no hay que tener miedo a ir de Zara a las bodas. Hay looks que no tienen por qué ser caros para tener éxito. Es más, cuando más asequible sea y más guapas vayamos, más orgullosas estaremos de nuestro look. Y eso es lo que va a pasar seguro con este traje, dos piezas que podremos usar por separado en otros looks para amortizarlo aún más. Acaba de llegar a tienda y Sandra Majada (@invitada_perfecta) ya lo ha lucido así de bien.

La americana, de corte recto, no muy larga, se abrocha cruzada con unos botones dorados. Cuesta 49,95 euros y hay tallas desde la XS hasta la XL, aunque esta última ya está agotada. El pantalón, de corte flare, también tiene desde la XS hasta la XL y sí que están todas a la venta tanto en web como en la aplicación. Cuestan 25,95 euros. Total, por menos de 80 euros tienes el traje completo.

Donde Sandra Majada se ha ido un poco de nuestro presupuesto ha sido en la cartera, también de Zara, que cuesta casi lo mismo que el traje: 69,95 euros. Podemos buscarle opción low cost porque la verdad es que la combinación del amarillo con el dorado queda perfecta.

Cartera de piel, de Zara (69,95 euros). pinit

¿Qué te parece erl traje? ¿Te lo pondrías para una boda? Nosotras, sí.