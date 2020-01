29 ene 2020

Aunque suponemos que todos los looks que las influencers suben a sus cuentas de Instagram les gustan, es cierto que algunos les entusiasman más que otros, probablemente aquellos que mejor expresan el estilo personal y los gustos de cada una. Eso es lo que le ha pasado a Mery Turiel con este total look de Pull&Bear, una combinación de básicos que le va como anillo al dedo. "Os he dejado un look que me apasiona. La combinación de vaqueros, beis, gris y no me puede gustar más", escribió en sus stories de Instagram. Estamos de acuerdo con ella: ha acertado de pleno al optar por un abrigo camel y unos jeans skinny, aunque la tendencia se empeñe en los vaqueros anchos estilo baggy y slouchy. Más rock'n'roll imposible.

El abrigo de paño de Pull&Bear que eligió Mery Turiel. pinit

Te contamos todo el look por si te decides a clonarlo: la verdad es que no puede ser más barato. El abrigo de paño con dos bolsillos delanteros de plastrón, cuello esmoquin y confeccionado en lana tiene un precio de 39,99 euros. Imprescindibles los botines de tachas para seguir la gama de color: tienen un tacón de 4 centímetros y cierran con una hebilla lateral (39,99 euros).





Los jeans de tiro alto y ajuste skinny de Pull&Bear sientan maravillosamente bien. pinit

La prenda clave del look, la que lo hace destacar por encima de tantísimos otros, son los vaqueros de tiro alto y ajuste skinny (12,99 euros). Sientan como un guante, la verdad. Si hace falta una sudadera gris para completar el look de Mery Turiel, la que lleva es de la colección de hombre y es la más básica de la colección de Pull&Bear (17,99 euros). A nosotras también nos apasiona este look Mery. fantástico.