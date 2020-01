23 ene 2020

La hemos visto llevando estas botas una y mil veces este invierno. Mery Turiel ha elevado este diseño de botas de Pull and Bear al espacio de favoritos de su armario, razón más que sobrada para que queramos seguirles la pista y, ahora sí, hacernos con ellas. El momento no puede ser más propicio: la marca las ha puesto en rebajas y pasan de 39,99 euros a 19,99 euros. Un verdadero chollo si tienes en cuenta que no solo te las vas a poder poner esta temporada, sino también en primavera y, por descontado, el invierno que viene. Este estilo de botas se seguirán llevando con tanto furor en la tendencia como hoy.

Las botas de cordones que lleva Mery Turiel son de Pull and Bear y llevan cordones negros o naranja flúor. pinit

Lo que más nos gusta de estas botas es su particular estilo: son un híbrido muy peculiar entre unas botas militares, las clasicas botas de trekking y el look motero. De hecho, tienen la suela track que está tan de moda pero también los cordones de las militares y los remaches metálicos de las moteras. ¡Lo tienen todo! Atención también a la longitud de la caña: tienen la medida exacta para que te las puedas poner con pantalones o vestidos y faldas midi y queden genial.





Estas botas de Pull and Bear, aun disponibles en la tienda online en todos los números, vienen con un juego de cordones negro y otro en naranja flúor, por si quieres darles un toque de color. Llevan el cuello acolchado (otro detalle del estilo trekking) y tirador en la parte trasera. El look ideal para llevarlas es justo el que propone Mery Turiel: acompañando a una delicada falda midi de flores, que nos permite conseguir un contraste de estilo genial. Súper a favor..