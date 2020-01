26 ene 2020

Dice la leyenda que el estampado de leopardo no es apto para todo el mundo. Para llevarlo, tienes ser de las suertudas que tienen ese estilo inato que no da la ropa, sino la personalidad. Hay tendencias así: no cualquiera puede llevar rosa y rojo con la misma elegancia, ni jugar al 'mix and match' sin parecer un cuadro del mismísimo Picasso. Dicho esto, nosotras somos fieles defensoras de ponernos lo que queramos.

Quizás los entendidos en moda se horrorizarían al vernos, pero en nuestro deseo por llegar a ser (si no lo hemos conseguido ya) la mezcla perfecta entre Carrie Bradshaw y Olivia Palermo, hay un estampado que se nos resiste: el de leopardo. Lo cierto es que tenemos el armario lleno de prendas con este 'print', pero consideramos que hay un día y un momento específico para lucirlo. Y es que, quien diga que llevarlo es fácil, miente. Aunque eso sí, las influencers hacen que parezca muy sencillo. ¿Si ellas pueden, por qué nosotras no?





VER 7 FOTOS El leopardo vuelve a triunfar (y a lo grande)

Eso mismo hemos pensado cuando Mery Turiel ha subido a su cuenta de Instagram una fotografía luciendo una blazer de leopardo de Zara. Sentimientos encontrados. Ganas de echarla de forma ipsofacta al carrito, pero... ¿vale la pena una compra así? La respuesta, llega en forma de cabeceo arriba, cabeceo abajo. Por supuesto. En estea nebulosa post Goya en la que nos encontramos, nos ha parecido la prenda perfecta para salvar cualquier look. Sí, cualquiera.

Es más, estamos tan convencidas de que se puede convertir en una de nuestras prendas favoritas para la primavera, que ya hemos creado mentalmente mil y un estilismos para lucirla. Tan emocionadas estamos ante el hallazgo, que incluso estamos barajando correr a Zara, comprarla, estrenarla el lunes y lucir también el maquillaje de perlas con que ha arrasado Greta Fernández en los Goya 2020. Un plan infalible.

La prenda en concreto está disponible en la web de la firma. ¿Lo mejor? Hay tallas desde la XS hasta la XL, aunque esta última ya se ha agotado. Cuesta 49,95 euros y si eres lo suficientemente atrevida, la puedes llevar tanto de mini vestido como de americana con jeans, una camiseta básica y Converse tal y como hace Mery Turiel.

La clave está en la imaginación. Y no nos podemos dejar de preguntar... ¿Cómo se la pondría Carrie? En la ecuación habría unos Manolo Blahnik, de eso estamos seguras.