Llevamos toda la semana viendo a María Pombo con sus looks más relajados. Que si una cárdigan, una sudadera con capucha... estilismos cómodos que no hemos dudado en reproducir para nuestro día a día. Pero ya teníamos ganas de que nos sorprendiera con alguno de sus maravillosos looks de fiesta y anoche, por fin, lo hizo. Fue durante la MBFWM, en el primer desfile de Jorge Vázquez al frente de la dirección creativa de Pertegaz. María acudió con un vestido mini de fiesta en tejido brocado en negro y verde. Un diseño que, para nuestra sorpresa, no es de Pertegaz sino de la firma española especializada en vestidos de invitada, By Handel.





María Pombo acudía anoche al primer desfile de Pertegaz con Jorge Vázquez como director creativo.

Un vestido mini, de manga larga y corte sencillo, con el cuello ligeramente subido y vuelo en las mangas en la zona de los hombros. Con un fondo verde metalizado, el estampado del tejido hace dibujos de hojas. Un vestido fresco y muy del estilo sencillo de María, pero que nos defraudó un poco: esperábamos que llevara un vestido de Pertegaz. Sin embargo eligió la firma española By Handel. Y en concreto, uno de sus modelos de la colección de invierno que erstá ahora de rebajas, con descuentos de hasta 100 euros.

Lo malo -como suele pasar en rebajas- es que no queda absolutamente ningún vestido como el de María, está agotado. Sí que tienen uno parecido, pero combinado: la parte de abajo es del mismo tejido brocado en verde y negro, pero la de arriba es de gasa negra con destellos dorados.

Aún puedes encontrar en By Handel este modelo parecido al que ha llevado María Pombo al desfile de Pertegaz. Costaba 275 y está rebajado a 165 euros.

La que sí fue de Pertegaz fue su inseparable amiga, María Fernández -Rubíes, con un vestido mini de encaje naranja con un lazo rosa. Una combinación que nos vuelve locas y un look que nos gusta igual o más que el de María.

María Pombo y María Fernández-Rubíes acudían juntas al desfile de Pertegaz anoche en Madrid.

¿Y tú? ¿Con cuál te quedas?