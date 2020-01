29 ene 2020

María Pombo se ha propuesto ser nuestra mejor inspiración de estilo urbano del invierno, y lo está consiguiendo. La influencer encadena un acierto tras otro en Instagram, y después de enamorarnos con una sencilla combinación en cámel y azul bebé súper fácil de copiar, ahora nos enseña cómo combinar en el mismo look dos prendas súper tendencia (de rebajas) y conseguir un resultado de 11.





Es cierto que hay veces que nos da miedo mezclar dos prendas muy potentes de tendencia, por aquello de caer en el exceso 'sartorial' y parecer un catálogo andante. Sin embargo, María Pombo nos ha dado una gran lección de estilo con su último look, en el que incluye una americana 'cropped' de Zara y un maxi chaleco de Massimo Dutti, dos de los 'must' de esta temporada.

La clave del éxito del look de María Pombo pasa porque ambas prendas son muy neutras (la blazer en color crema, y el chaleco, negro) y ninguna roba protagonismo a la otra y, además, las combina con unos vaqueros clásicos, una sencilla camiseta negra y unos botines. Por si no hubiera suficiente dosis de tendencia en el look, la influencer lleva la americana por dentro de los jeans (también de Zara, por cierto), marcando cintura y consiguiendo un efecto súper favorecedor.

¿Más cosas que nos gustan de este look? Las dos prendas están de rebajas. Eso sí, la blazer cropped ha volado en Zara después de pasar a 19.99 euros, y del maxi chaleco de Massimo Dutti (que pasó de 149 a 69.95 euros) solo queda disponible la talla M.