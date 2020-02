4 feb 2020

La americana en todas sus versiones se ha convertido en la prenda estrella del invierno y no dejaremos de recurrir a ella hasta que empiece el calor. Seguramente la tienes en el armario en todas sus versiones: la recurrente blazer negra, alguna de raya diplomática y con los inevitables cuadros. Y aunque seas de las que se atreve probar arrisgados trucos de estilismo, como llevarla por dentro del vaquero como si fuera una camisa, probablemente estás ya un poco aburrida de tanto llevarla. No hay problema. Tenemos la solución. Zara y Desigual se han lanzado a experimentar con su silueta y han llegado a dos arriesgadas versiones híbridas de la americana que no pueden ser más sugerentes. Deconstruidas, pero no destruidas. A ver qué te parecen.

El híbrido más inesperado de la tendencia lo tiene Zara: una mezcla entre americana de raya diplomática y bomber. pinit

La versión más accesible es la de Zara, pues se ha atrevido a desmontar una americana para introducir en ella las hechuras de una bomber clásica. ¿A que no te esperabas ese mix? La verdad es que queda fantástico. La blazer es un diseño azul marino con raya diplomática en blanco y la bomber que asoma en los costados es verde militar. Es un diseño espectacular a un precio que no es ninguna locura: 59,95 euros.





Desigual tiene en su nueva colección un interesantísimo híbrido entre americana negra y cazadora vaquera. pinit

En Desigual han tendo el mismo impulso: apostar por la hibridez para actualizar una americana negra clásica. En su caso, la disrupción viene de la mano de una cazadora vaquera y tiene un tono mucho más espectacular. No se trata ya de abrir las costuras laterales, sino de componer una prenda Frankenstein, mitad blazer mitad cazadora. La fusión de patrones es total, con la complicación añadida de equilibrar la consistencia de los dos tejidos. La tienes en la tienda online hasta la talla 46 por 159,95 euros. Un poco cara, pero el capricho es perfecto.