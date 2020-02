3 feb 2020

Aunque son look que nos quedan lejos, muy lejos, tanto por su sofisticación como por su precio, no podemos olvidarlo: la moda está hecha para soñar y, también, para que podamos apropiarnos de las ideas que en ella se expresan. Por eso sigue siendo relevante considerar las propuestas de las grandes marcas incluso en espacios pensados para inspirar el día a día de las compradoras de moda con menos presupuesto. Al final, las estrategias de color que las mejores influencers y diseñadoras del mundo ponen en práctica sirven los mismo con prendas de diseño que con confecciones del low cost. Consideremos estas combinaciones de color que llevan Gala González y Victoria Beckham. ¿Acaso no podremos y querremos clonarlas?

Nati Abascal acudió a la Mercedes Benz Fashion Week Madrid con el mismo look de Valentino que lució en su Instagram Gala González. pinit

Gala González es una de las megainfluencers que más se atreve a desconcertar con los colores, aunque en esta ocasión lo hace con un estilismo de Valentino al que no se le puede poner una pega. De hecho, también lo ha elegido la gran musa Nati Abascal para acudir a la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, en una conexión de la socialité con un posible futuro miniyo. En todo caso, la combinación de color es fastuosa: rojo y morado. Merece la pena estar atentas por si surge en el low cost una falda morada y una blusa roja con lazada.

Otra combinación de colores hiper sofisticada de Victoria Beckham. pinit

Victoria Beckham es otra mujer de referencia a la hora de buscar inspiración que tenga que ver con el color. Es, probablemente, la diseñadora que más acierta en sus shocks visuales, tanto con diseños inesperados (como essas botas altas que dejan los dedos de los pies al aire) como con mix cromáticos impensables. Aquí la vemos con un jersey rojo con la manga azul que acompaña a una falda de piel marrón. Una locura.

El look de Victoria Beckham visto desde atrás: un shock de color total. pinit

La clave para que estas combinaciones locas funcionen es desactivar el automatismo que va buscando entonar los colores. Aquí se trata de todo lo contrario: que se maten. De hecho, en el lookbook de la nueva colección de Victoria Beckham, este mismo estilismo se completa con unas botas naranjas en vez de azules. ¿Te atreverías a experimentar con una combinación así? Si ellas pueden, ¿por qué no nosotras?