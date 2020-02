5 feb 2020

Tenemos que celebrar sin parar que el mono no termine de bajarse de la tendencia de temporada, porque se trata de una de las prendas más fáciles de vestir y que más sencillamente resuelven la papeleta del look cada día. Eso sí: requiere un buen conocimiento de las particularidades del propio cuerpo, porque no todos los monos favorecen a todas. No es este un problema que tenga que preocupar a Cristina Pedroche, perfectamente capaz de llevar los monos oversize con la misma gracia que los diseños más ajustados. La hemos visto con todo tipo de monos, algunos directamente marcianos, prueba de que se trata de una prenda favorita tanto en su armario profesional, como en su ajetreada vida privada.

Cristina Pedroche lleva un mono vaquero worker baratísimo: de Primark. pinit

Uno de los monos elegidos por Cristina Pedroche que más nos ha gustado es este diseño worker, súper práctico, que puedes encontrar en muchísimas tiendas del low cost por ejemplo en Primark. Le sienta como un guante porque ha elegido una talla bien ajustada, pero puedes llevarlo algo más suelto. Así ha llevado esta semana otro mono vaquero, esta vez de Sandro, con el mismo espíritu práctico (también cierra con cremallera y luce bolsillos frontales), pero con la pernera ancha, la manga corta y el denim estampado.





VER 10 FOTOS Monos de manga larga de nueva colección que puedes comprar ya y sacar partido este invierno

Uno de los monos favoritos de Cristina Pedroche, minimalista y negro. pinit

Una versión que ahora mismo estamos viendo menos pero que también se encuentra en el armario de Cristina Pedroche es el clásico mono minimalista negro. La presentadora lo ha lucido tanto con sandalia de fiesta como con zapatillas con volumen, pero siempre muy muy ajustado. Esta opción sin apenas adornos y bien pegada al cuerpo sienta espectacular: tiene el efecto óptico de adelgazar la silueta, tenga la talla que tenga. Si quieres uno, los tienes en Asos o en Zalando. Y en todas las tallas.