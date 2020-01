23 ene 2020

Imposible seguirle la pista de estilo a Cristina Pedroche, capaz de llevar un elaboradísimo vestido de noche a su programa de tarde y de aparecer con el look más barato posible en horario de máxima audiencia en el 'prime time' de la televisión. Esta semana, la vimos en 'El Hormiguero' con un mono vaquero de Primark que no puede ser más sencillo y barato: cuesta menos de 30 euros. Le sigue la pista a Lara Álvarez, quien ya apareció en su programa resumen diario de 'Gran Hermano VIP' con un precioso mono vaquero de Bershka. Eso sí: los estilismos no pueden ser más distintos. Donde una llevó sus inseparables botas militares de Prada, la otra se puso zapatos de tacón.

Cristina Pedroche combinó el mono vaquero de Primark con sus adoradas botas militares de Prada. pinit

La verdad es que nos convence mucho más la opción de Lara Álvarez: un mono worker no necesita más insistencia en su espíritu rudo, sino un contraste que aporte un interés extra, cosa que Lara consiguió inmediatamente con sus taconazos. Sabemos que a Cristina Pedroche le encantan sus botas virales, pero aquí hubiera funcionado mejor un calzado delicado que le quitara hierro al mono. De esta manera, el look resulta un poco obvio.





Detalle del mono de Primark que aún encuentras en tienda en todas las tallas. pinit

Sin embargo, el mono de Primark sigue siendo cien por cien interesante, sobre todo por su precio: 27 euros. Se cierra con cremallera y lleva un cinturón en el mismo tejido denim envejecido a juego. Puedes llevarlo ajustadísimo, como hace Cristina Pedroche, u optar por un fit algo más suelto: funciona igual de bien. Si aún no tienes un mono vaquero worker en el armario, no pierdas la ocasión. Es un chollo.