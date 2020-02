12 feb 2020

Nos encanta cuando las influencer nos descubren prendas de las que desconocíamos su existencia y María García de Jaime lo ha hecho sorprendiéndonos muy gratamente. La instagramer ha compartido un nuevo look después de arrasar con un mono de lunares y el traje de chaqueta más elegante, protagonizado por una chaqueta de Rituals. Sí sí, has leído bien. No sabíamos que la marca de belleza también tenía ropa y tenemos que decir que es ideal. Y es que, María es una de las influencers revelación del 2019 y se ha afianzado en este 2020 gracias a a trucos y secretos como este.





María García de Jaime se ha propuesto compartir con sus seguidores los looks que lleva a diario. A través de Instagram stories, la influencer enseña cada una de las prendas que viste y explica y detalla de dónde vienen. El último estilismo parecía de lo más normal hasta que aseguró que la chaqueta que tanto había gustado a sus 'followers' era de Rituals. Y es que, la firma de productos de belleza tiene también una colección de ropa para hacer deporte, estar por casa y dormir. Y entre todas las prendas que hay disponibles, hay chaquetas, kimonos y caftanes ponibles para el día a día.

La influencer no ha podido resistirse a hacerse con una chaqueta de terciopelo y cierre de cremallera en color verde botella. En la web de la firma solo está disponible en teja y se trata de una prenda con aplicaciones de lentejuelas en los hombros y cinturilla elástica de lúrex que cuesta 99,90 euros. ¡Nos encanta! Además, María apostó por combinarla en un outfit muy primaveral y colorido. Añadió al estilismo los conocidos pantalones de Zara de corte Marine en amarillo, una blusa blanca antigua y unas zapatillas Converse blancas de plataforma. Un bolso en color teja completaban este look de María que sin duda ha sido toda una sorpresa.