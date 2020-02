13 feb 2020

Las firmas de moda española son tan internacionales, que pueden unir inesperadamente a una modelo de talla mundial con una de las artistas más prometedoras del panorama musical español actual. Y así, como si se tratase de los seis grados de separación que supuestamente nos separan, Bella Hadid y Amaia Romero han quedado unidas por una diseñadora barcelonesa.

La modelo, que se encuentra en Nueva York trabajando en la Semana de la Moda, ha apostado en una de sus salidas por la ciudad de los rascacielos por un conjunto de la diseñadora barcelonesa Paloma Wool. Una joven creadora que gana adeptas cada día, y de la que Amaia Romero es una de sus mejores imágenes.

Bella Hadid con el conjunto de la diseñadora catalana.

Bella Hadid se decantó para su look nocturno por la chaqueta Spa y el pantalón Milton, dos prendas confeccionadas en uno de los tejidos tendencia de 2020, la pana. Aunque ambas prendas están disponibles en cuatro colores, aceituna, lila, vino y verde océano, la modelo se decantó por un único tono para su outfit.

El conjunto, en el catálogo de Wool.

Esta chaqueta de pana de fit cuadrado que queda a la altura de la cintura, tiene dos bolsillos parche y cierre de botones en el frontal. Con un precio de 125 euros, está disponible en las tallas S, M y L.

El pantalón, en el catálogo de Wool.

El pantalón es de talle alto y tiene la pernera recta. Cuesta 115 euros y está disponible entre las tallas 34 y 42.

La modelo, en otra imagen de la noche.

Bella Hadid completó su look con una camisa de piel de Holzweiler, un body negro de Wolford, unas botas negras y un bolso de mano de la firma Marargent. El look perfecto para toda una modelo en el que la moda “made in Spain” es la gran protagonista.