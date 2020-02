14 feb 2020

Si hace unos días fichábamos el look de Laura Matamoros con un vestido rosa de manga abullonada que necesitamos en nuestro armario inmediatamente, ahora nos ha deleitado con un look mucho más desenfadado en clave denim. Un conjunto de shorts y cazadora vaquera, pero no cualquiera, una con detalles de brillo que acompaña con una camisa estampada y unas botas a la última, de suela track.

La 'nueva influencer' no se salta una tendencia. Ahora son las botas y la cazadora ochentera, pero antes ya ha llevado la blazer con sudadera de capucha o las prendas de efecto piel. Laura, estás subiendo como la espuma en nuestro ranking de chicas de moda. Solo te ponemos una pega, tus looks no son muy low cost.

Gracias a que ha etiquetado las prendas y accesorios que lleva, hemos fichado inmediatamente que se trata de un conjunto de Sandro. Una cazadora denim de estilo ochentero con detalles de brillos en los hombros que pertenece a la nueva colección de la firma francesa. La chaqueta cuesta 345 euros y está disponible en tienda y web, en tallas que van desde la 34 hasta la 40.

La blusa de manga corta que lleva debajo también es de Sandro, de seda, con un estampado muy vistoso y perfecta para llevar desde ahora mismo hasta el verano. Cuesta 195 euros y está disponible en cuatro tallas.

Pero si hay una pieza de su look que podemos tener desde ya sin tener que ahorra durante meses son las botas. De media caña, con suela track y con cordones que cruzan por detrás y que ella lleva atados por fuera alrededor de los tobillos. Son de Zara, de la nueva colección de primavera, y cuestan 99,95 euros.

En resumen, Laura, tenemos que decirte que nos encanta tu nueva faceta de influencer y que nos apuntamos todos los looks que te hemos visto últimamente. ¿Cuál será el siguiente?