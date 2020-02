17 feb 2020

Compartir en google plus

Si pensábamos que la blazer era una prenda perfecta para convertir cualquier look de sport en uno más formal, estábamos muy equivocadas. Laura Matamoros ha demostrado con su última publicación en Instagram que una americana también sirve para jugar con tu estilismo y, en vez de hacerlo más serio, darle un toque todavía más divertido. Ella lo hace siempre, utiliza esta prenda para mezclarla con sudaderas con capucha y zapatillas, por ejemplo, y así llevársela a su terreno. Ahora lo ha hecho con una de Zara, sin solapas y en tono lila, que ha combinado con unos pantalones de punto de Gucci. Parece que Laura ya tiene un estilo definido.

Seamos francas, de todo lo que lleva, lo que más nos interesa es la chaqueta de Zara. Los pantalones de Gucci también (es más, somos muy fans de los pantalones de punto) pero como para esos nos va a costar más ahorrar, de momento nos quedamos con lo que tenemos a nuestro alcance. Y es esta prenda: la blazer sin solapas, con bolsillos vistos, de la nueva colección del buque insignia de Inditex. Cuesta 39,95 euros y hay tallas desde la XS hsta la XL. La única pega es que de la más pequña ya no queda y hay que apuntarse a la lista de espera.

Esta es la blazer de Zara que lleva Laura Matamoros y que tú también te puedes comprar por 39,95 euros. pinit

Lo que ha conseguido Laura es llevar la blazer en un look totalmente desenfadado gracias a la combianción con los pantalones. Algo que caracteriza su estilo de diario porque, aunque a veces nos encanten sus looks de fiesta, su seña de identidad es el sport chic que tan bien maneja (y que tan bien le sienta). Ya hemos dicho lo inalcanzables que son sus pantalones, pero si estás esperando algún que otro detalle más, son este modelo de lana brillante de Gucci y cuestan 790 euros.

Los pantalones de punto de Laura Matamoros son de Gucci y cuestan 790 euros. pinit

No te asustes, se llevan tanto los pantalones de punto que, si le quieres copiar el look a Laura Matamoros seguro que encuentras uno en alguna tienda low cost. No serán en lila, pero un color camel o tostado te quedarán aún mejor y los podrás combinar con infinidad de tonos en la parte de arriba. También puedes elegir el pantalón a juego, de Zara, que cuesta 29,95.

Hagas lo que hagas, lo que sí te recomendamos es que no le pierdas la pista a esta nueva influencer porque estamos seguras de que nos va a dar muchas más alegrías.