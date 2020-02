19 feb 2020

Las supermodelos, a veces, no son un buen ejemplo de estilo. Más que nada porque sus looks están llenos de contrastes, un día van con el vestido más sexy y, al otro, con un traje masculino. No tienen filtros ni término medio, ellas se atreven con todo. Kaia Gerber puede que sea la excepción, con trajes siempre impecables y del gusto del 90% de la población. El mejor ejemplo de lo que estamos contando tiene nombre y apellidos: Kendall Jenner y Bella Hadid. Anoche, en la fiesta de la productora Sony después de los Brit Awards, cada una fue vestida de forma opuesta a la otra. Kendall, con un conjunto verde brillante y ajustadísimo que marcaba su espectacular silueta. Bella, con un pantalón cargo y una camisa de cuadros (tipo leñador) que le hizo pasar casi desapercibida. Es más, si no la conociéramos de nada, nunca hubiéramos dicho que es la modelo más famosa del mundo.

Así acudía Kendall Jenner a la fiesta post Brit Awards 2020 que celebró la productora Sony.

No es que vaya mal vestida, pero sinceramente, Kendall nos recuerda a una tortuga ninja. Se lo puede permitir, el cuerpo de la supermodelo es perfecto para este conjunto hiperajustado de top de manga larga a juego con unos pantalones pitillo (también pegadísimos al cuerpo, si se le marcan hasta las caderas). Dos piezas de Saks Potts en un verde brillante que además, estaban hechas en un tejido glitter que llamaba aún más la atención. No vamos a negar que tiene rollo, pero lo que más nos gusta de todo el look son los zapatos tipo Cenicienta que lleva de Amina Muaddi.

Bella Hadid se pudo para la fiesta de Sony un look bastante desconcertante: unos pantalones cargo con una camisa de cuadros.

Y si lo de Kendall te ha parecido feo, lo de Bella no te va a gustar más. Ya la hemos visto antes con ropa oversize, pero nunca tan noventera como en esta ocasión. Unos pantalones cargo, una camisa de cuadros y una cazadora de cuero que nos dejaron desconcertadas. Parece un rapero de principios de los 2000. Lo siento Bella, no nos ha gustado nada.

Tienen la 'percha perfecta' y amigos diseñadores que les dejan la ropa... ¿y se ponen esto? No queremos ni pensar en qué se pondrían si se tuvieran que comprar la ropa en Bershka como nosotras.