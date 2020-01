17 ene 2020

Hay una tendencia que no queremos asumir pero que ya es una realidad: los pantalones de tiro bajo. Y si nos quedaba alguna duda, Bella Hadid la ha confirmado con su último look. Ha sido en París, donde la modelo ha acudido al desfile de hombre de Louis Vuitton de la colección del próximo otoño/invierno. Y lo ha hecho con un look de dos piezas que, además de estar a la última con el color azul clásico (es el tono elegido por Pantone para este 2020), lo está por el corte de sus pantalones. De vestir, con pinzas y cinturilla, pero con un tiro muy por debajo del ombligo.

Te puede gustar más o menos (no es que siente precisamente bien a todo tipo de cuerpo) pero es que además ella lo conjunta como parece que se va a llevar la próxima primavera, con un crop top. En resumen, que no es que vayamos a enseñar un poco de tripa, es que ya nos podemos poner las pilas con el gimnasio porque en un par de meses, nos va a tocar lucir abdomen a lo grande.

Bella Hadid acudía en París al desfile de hombre de Louis Vuitton con un conjunto de la firma de pantalón y top en azul clásico, el tono elegido por Pantone para este 2020.

Bella ha elegido un look de dos piezas de Louis Vuitton en azul clásico, con pantalones de vestir que lleva grandecitos (para que luego critiquen a la Reina Letizia con su traje, iba a la última) y un top del mismo tono con el logo de la firma marcado en la tela como si fuera un ligero estampado. Un diseño de Virgil Abloh, el director creativo de la colección de hombre de la firma francesa. Todo con unas botas militares de las que solo se ve la puntera y un abrigo acolchado con unos originales bolsillos superpuestos. Como único accesorios, una cadena dorada con degradado también en azul. Muy conjuntada.

Como accesorios, Bella llevaba uno pendientes de aro y una cadena en dorado con degradado en azul, del mismo tono que su conjunto de dos piezas.

Pantalón bajo y crop top parece que ya es la fórmula que se llebvará esta primavera pero es evidente que es solo apta para cuerpos como el de Bella Hadid. ¿Cómo lo adaptaremos a la realidad de la calle? Solo el tiempo lo dirá...