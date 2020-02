19 feb 2020

El fin del invierno está a la vuelta de la esquina y las influencers ya han comenzado con sus propuestas para el entretiempo y la primavera. Paula Echevarría, después de inspirarnos con sus looks de viaje en su visita a Oporto a Sara Carbonero, nos ha recordado qué prenda no puede faltar en nuestro armario cuando suban las temperaturas. La actriz ha dejado a un lado las chaquetas de punto que son tan tendencia y se ha hecho con una gabardina de Stradivarius. Y lo ha hecho en un color que no habíamos visto hasta ahora.





Paula Echevarría enseña a sus tres millones de seguidores los looks que lleva a diario. Además, detalla de dónde es cada prenda para que sus 'followers' puedan copiar esos estilismos. El último, un outfit perfecto para el día a día, cómodo y con estilazo protagonizado por una gabardina. La actriz escogió el modelo básico de Stradivarius en color negro. Es normal verla en beige o tonalidades camel, sin embargo la actriz ha preferido apostar por un look más oscuro.

La prenda, disponible también en azul claro, beige, camel, verde caqui y rosa empolvado, cuesta 29,99 euros y es una de las prendas estrellas de la firma de Inditex. Paula la combinó con unos pantalones vaqueros pitillo y una sudadera blanca con el estampado de David Bowi, ambas prendas también de Stradivarius.

Por último, añadió unas sneakers blancas de plataforma de Space Flamingo, su marca de ropa, y un bolso bandolera de Prada. No se olvidó tampoco de uno de sus accesorios favoritos y que lleva en todas las épocas del año: la gorra marinera. Y tú, ¿tienes ya una gabardina en tu armario?