1 feb 2020

Compartir en google plus

Los consejos de una madre siempre son los más sabios. La mía, de pequeña, siempre me decía que un fondo de armario bien pensado es la clave para cualquier estilismo. Sus palabras aún resuenan en mi cabeza (más que nada porque actualmente las sigue repitiendo día sí, día también): "cualquier guardarropa que se precie debe tener cinco prendas: un abrigo negro, unos vaqueros, una camisa blanca, una falda plisada y un americana". Partiendo de esa base, querida lectora, "podrás crear los estilismos que quieras", aseguraba. Y no le faltaba razón.





VER 8 FOTOS Abrigos baratos y calentitos para el invierno

Estas prendas cápsula son la pieza insidspensable que no puede faltar en tu armario. Parece que Paula Echevarría también lo sabe (¿Los consejos de madre son universales?). Y ha creado un look de 10 con tres prendas básicas que nos ha enamorado. La actriz ha subido una fotografía a su cuenta de Instagram luciendo dos de las tendencias del invierno. La primera, las botas altas, que ya puso de moda Victoria Beckham con sus 'outfits' de pasarela hace varias temporadas, y la segunda: la falda plisada midi, en esta ocasión, en animal print.

¿De dónde son las prendas? Paula lo desvelaba en la imagen. La falda es de Replay, las botas de Anine Bing, el jersey negro de Cool the Sak (una de las firmas favoritas de la influencer), los anillos son de Tous, el bolso de Valentino y el abrigo de Mango.

El abrigo no está disponible en la página web, aunque si los astros están contigo, seguro que lo puedes encontrar en tienda como chollo 'rebajil'. Pero estás de suerte, hemos buceado por la red y dado con dos muy parecidos online para que le puedas copiar el look a Paula. ¿Quién no necesita (otro) abrigo negro?

Nosotras ya estamos saliendo de casa en busca de todo el look. Seguiremos informando...