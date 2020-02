20 feb 2020

Que no cunda el pánico: no tienes que relegar nada de lo que ya tengas en tu armario vaquero. La tendencia es hoy tan ancha, que ahora mismo cabe todo. Incluso los pitillo y los leggings, tan aparentemente ajenos a la tendencia visible, vuelven a tener relevancia aunque solo sea para no claudicar totalmente a la dictadura de lo que se lleva. Aún así, las nuevas colecciones incluyen ya prendas vaqueras en las que podemos vislumbrar los nuevos aires de la primavera, diseños apetecibles por lo nuevo, aunque en realidad sean más retro que otra cosa. Hemos seleccionado los cincos looks denim que más nos han gustado en el low cost, dejando de lado la verdadera avalancha de prendas con volantes que veremos en todas partes. Concentrémonos en lo original.

Originalísima mini vaquera con volante asimétrico de Bershka. pinit

De Sfera nos quedamos con una falda midi con abertura que, probablemente, ya tienes en tu armario. Es un diseño totalmente retro, que muchas compramos a principios de siglo. Nos gusta mucho cómo lo han actualizado en la tienda, con un cuerpo bordado azul (29,99 euros), gabardina con volantes (59,99 euros) y esas sandalias con calcetines de lana. De Bershka nos quedamos con la mini más origina que hemos visto hasta la fecha: asmétrica y con volantes (29,99 euros).

De Zara nos quedaríamos con todos los conjuntos vaqueros de sobrecamisa o cazadora y pantalón que apuestan por el color. Los tienen en verde, en color marfil y en una precioso color lavanda, en un combo de formato oversize (29,95 euros+25,95 euros). Esta tendencia del color viene directamente de los años 90, con lo que de nuevo estamos ante un revival nada original, pero originalísimo para muchas.





El denim mira a los 70

En Stradivarius nos encontramos con otra tendencia revivalista que nos gusta especialmente: los años 70. De hecho, en su nueva colección incluyen un look que parece recién salido de una revista de la época, con una blsa de mangas abullonadas (19,99 euros) y unos jeans de silueta ancha (29,99 euros). Nos gusta especialmente el color del denim, ese azulón clásico que en los 90 y hasta hoy no nos hemos cansado de modificar.

Nos encanta el homenaje a Snoopy en la colección vaquera de Lefties. pinit

En Lefties, la nueva colección vaquera tiene algunas prendas cuquis irresistibles, especialmente una cazadora dedicada a Tom & Jerry. Sin embargo, nos quedamos con este look de minifalda blanca (7,99 euros) y cazadora (25,99 euros) dedicada a Snoopy y a su amigo Carlitos. El detalle de colocar uno de los personajes en el lateral de la chaqueta nos parece original y convincente.