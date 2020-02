21 feb 2020

Compartir en google plus

Nos gusta encontrar prendas originales y sofisticadas con las que conseguir looks diferentes, como es el caso de la camisa blanca de Tamara Falcó o el abrigo 'made in Spain' de Siena Miller. Sin embargo, en ocasiones, también es necesario tener ropa comodín que usar en diferentes ocasiones. Ese tipo de básicos súper combinables y que no te quitas en todo el año. Primark se ha propuesto sacar a la venta la prenda perfecta y, después de hacernos soñar con el verano con la falda estampada, lo ha conseguido con este minivestido que necesitas por estos motivos:





VER 7 FOTOS Siete básicos de primavera que ya puedes meter en tu armario por menos de 30 euros

1. Su precio

¡10 euros! Sí, sí, has leído bien. La mayoría de los vestidos de las firmas low cost superan los 20 euros, sin embargo este de Primark tiene un precio de esos que no s encantan.

2. Su color

El vestido está disponible en color teja y verde caqui, dos tonalidades súper combinables, que casan con cualquier temperatura y que permiten añadir cualquier tipo de chaqueta y calzado, ya sean unas sandalias, unas zapatillas blancas o unas botas negras.

3. Su versatilidad

Es el típico vestido que puedes ponerte en cualquier momento. Encima del bikini para ir a la playa o con una blazer y unas sandalias con algo de tacón.

4. Su comodidad

A pesar de ser mini, su corte amplio y fluido hacen que sea una prenda cómoda. Además, su manga corta y escote redondo también ayudan a que puedas usar tu sujetador preferido, sin escotes demasiado pronunciados que acaban por molestar.

5. Vale para todo el año

Es la prenda comodín que puedes usar durante todo el año. En invierno con medias, botas y un abrigo encima En primavera con botines o sneakers y una chaqueta de entretiempo. Y en verano, con sandalias.