26 feb 2020

La XI edición de los Premios Mujerhoy nos ha dejado looks de todo tipo gracias a las influencers que asistieron. De lo más inspiradores como el de Paula Ordovás o llamativos como el vestido de María Pombo. Sin embargo, entre todos los invitados VIP que asistieron a la gala, fue María García de Jaime la que llevó el look más espectacular y original de la noche. La influencer huyó del clásico vestido de invitada de gala y arriesgó con un estilismo diferente con pantalones y capa naranja que solo podemos aplaudir.

María dejó boquiabiertos a todos los invitados con el outfit escogido. Y no es para menos. Cuando la influencer hizo acto de presencia acaparó todos los focos y las miradas gracias a la capa que protagonizaba el look. Se trataba de un diseño de Beatriz Peñalver en color naranja con grande flecos que llegaban hasta el suelo. Una prenda con muchísimo movimiento que María lució de maravilla en el photocall de la gala.

La instagramer, que posó también junto a su marido Tomás Paramo, combinó la capa con unos pantalones de pinzas a juego y una camisa blanca de Name the brand, la firma de su amiga María Pombo, con lazada al cuello. Por último, añadió unas sandalias de plataforma y tacón grueso de terciopelo marrones. En cuanto al 'look beauty', María dio todo el protagonismo a la capa llevando una coleta baja y un maquillaje natural. ¡Lookazo!