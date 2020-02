28 feb 2020

Rosalía no es una de esas artistas acostumbradas a las polémicas que cada semana se ve salpicada por un titular capcioso o cuyas acciones son siempres analizadas con lupa. Pese a ello, la cantante no logró librarse de las críticas por culpa de unos abrigos que si bien encajan a la perfección con su estética, no lo hacen con la conciencia ecológica que muchos presuponían la catalana tendría. Nos referimos, cómo no, a sus coloridos abrigos de vinilo y pelo de Saks Potts, una marca de Copenhague que se ha hecho eco del furor por la moda de la capital de Dinamarca y que se ha convertido en la firma preferida de Kylie Jenner.

Rosalía luce un abrigo de Saks Potts

Kylie es amiga de Rosalía gracias al maquillador que ambas comparten, Ariel, por lo que la pequeña de las Jenner, que no pierde de vista el armario de la cantante, se enamoró de su abrigo de pelo de colores al verlo en sus redes. Sí: nos referimos precisamente al modelo que hizo que la gente se le echara encima a Rosalía por haber lucido un abrigo de pelo. Por alguna razón, como hemos comentado, a la cantante se le presupone una conciencia ecológica y sostenible, pero lo cierto es que a nadie le extrañaría en absoluto ver a Kylie Jenner lucir pieles, por lo que Jenner se hizo exactamente con el mismo abrigo, lo subió a sus redes sociales sin que tales imágenes tuvieran repercusión mediática alguna y continuó conociendo a la marca. Fue entonces cuando se encontró con una firma que parecía hecha para ella, pues sus materiales stretch y sus colores parecían llevar su nombre.

Kylie Jenner luce un conjunto de Saks Potts

Lo que no nos esperábamos es que Kendall Jenner, cuya estética es más 'tomboy' que Kardashian, apostara también por la marca, pero teniendo en cuenta que ella también es fan de la música de Rosalía, no nos tendría que extrañar que la modelo se haya atrevido a lucir el diseño menos Kendall Jenner de su armario hasta la fecha. La supermodelo ha apostado por un dos piezas compuesto por pantalón stretch de 280 euros y top de manga larga de 250 euros. Su hermana Kylie Jenner, por cierto, tiene el mismo look en naranja.

Kendall Jenner también apuesta por la firma

Teniendo en cuenta que cada vez sube más fotografías ante el espejo en ropa interior y que sortea en sus redes sociales productos de Louis Vuitton posando desnuda y cubierta por los diseños en cuestión, parece que Kendall Jenner se está “akardashiando” cada vez más, y ahora, para ser una buena Kardashian, has de apoyar a Rosalía, por lo que Kendall va por el buen camino.