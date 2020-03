2 mar 2020

Todas tenemos un total look negro (o varios) en el armario. Son esos outfits que funcionan sin más: vienen en nuestra ayuda en esos días en los que no nos apetece pensar en qué ponernos o cuando necesitamos un estilismo invisible. Lo que nos propone Cristina Pedroche, sin embargo, transita en otra dirección. Más que quedarse en esa discreción minimalista, opta por reafirmarse en el negro con todas las tendencias. Lleva las botas militares de Prada que han marcado el invierno y los pantalones efecto piel que ya tenemos casi todas en el armario. Y lo que más nos interesa: un jersey con mucha decoración que le da la luz justa a un look básicamente gótico. De hecho, incluir un top muy decorado en un total look negro es una jugada maestra de estilo. ¿No tienes ningún jersey con efectos especiales? Atenta a estos diseños de Zara.

Maravilloso jersey con las mangas abullonadas y, además, perforadas. pinit

Nuestra primerísima opción tiene que ser este jersey ajustado y con el cuello redondo de Zara (29,95 euros). Imposible no caer en la tentación de esas mangas abullonadas, máxima tendencia desde hace meses, que además están completamente perforadas por un bordado inglés. Aunque te lo pongas con básicos, irás espectacular.

Otro jersey con alto impacto gracias a la silueta poderosa que consiguen las hombreras. pinit

En el mismo registro de jersey ajustado, este diseño no está ya en el terreno del romanticismo sino en el del poder. Ese hombro potente con la manga abullonada le da una potencia fantástica, a la que se suma la aplicación de brillos en todo el frontal (Zara, 29,95 euros).





Un jersey con aplicación de perlas que eleva cualquier total look negro. pinit

Qué jersey más sencillo y maravilloso a la vez. Esta temporada hemos visto muchos diseños que incluyen perlas, pero puede que estos jerséys salpicados de cuentas sean nuestros favoritos. Al igual que los demás, tiene una silueta ajustada, pero lleva un favorecedor cuello subido (Zara, 29,95 euros).

Sudadera corta y con las mangas abullonadas y con aplicación de perlas. pinit

Aunque no es un jersey, no podíamos dejar pasar la oportunidad de proponerte esta sudadera, especialmente pensada para jugar con las superposiciones. Cita la tendencia por partida doble: apuesta por el volumen en las mangas y por una aplicación de perlas maravillosa. Pero, además, queda espectacular con una camisa porque lleva la manga francesa (Zara, 19,95 euros). Baratísima y con un estilazo total.