14 feb 2020

Cristina Pedroche es la reina del sexy en televisión: le encantan los vestidos mini que, además, apuestan por los escotes. No se trata para nada de una pose. La presentadora disfruta al máximo al verse con estos diseños mini híper femeninos que, como ella misma ha repetido varias veces, "la hacen sentir como una diosa". De hecho, no solo suele llevarlos en sus apariciones en 'El Hormiguero' o 'Zapeando', sino que recurre a ellos también en su ajetreada vida privada, casi siempre una carrera de citas, reuniones, grabaciones y viajes. No hay problema, porque los minivestidos son bastante cómodos. Lo que es difícilmente sostenible en esas circunstancias es el tacón. ¿Cómo correr de una cita a otra si vas diez centímetros por encima del suelo? Fácil: con zapatillas.

El vestido sexy de Capriche que eligó Cristina Pedroche, con las zapatillas que llevó una vez salió del plató de televisión. pinit

Que no te surja ninguna duda: los vestidos sexy quedan perfectos con zapatos de tacón, pero resultan mucho más divertidos e interesantes con zapatillas, precisamente por no insistir en lo obvio. De hecho, Cristina Pedroche salió del plató con unas zapatillas blancas bastante sencillas, actualizadas por una suela con plataforma discreta. Nos encanta esta versión para todo trote de un look escotado y mini. De hecho, el calzado cómodo le permite mover mucho mejor los volantes de la falda, una verdadera preciosidad.





La espalda del vestido con estampado floral de Capriche que lleva Cristina Pedroche. pinit

La verdad es que este es uno de los vestidos más bonitos que ha firmado Capriche, al firma que suele suministrarle este tipo de diseños cortos e híper femeninos. Las dos tonalidades de marrón nos gustan muchísimo y también el motivo floral, pero sobre todo nos parece súper favorecedor el escote de pico, profundo pero sin pasarse, y la falda con dos volantes. Queda espectacular. Aún lo tienes disponible en la tienda online de Capriche, que se vino abajo debido a la demanda de este vestido por parte de las fans de Cristina. Cuesta 84,90 euros. Caprichazo.