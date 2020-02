6 feb 2020

Está claro que a fuerza de tener que encontrar uno o dos looks impactantes cada día, Cristina Pedroche se ha convertido en una verdadera experta a la hora de saber lo que funciona y lo que no. Y aunque no siempre acierta cien por cien, la verdad es que suele encontrar prendas atrayentes y divertidas que, además, encajan en el armario de casi todas. Ha sucedido con los monos vaqueros, que la presentadora ha llevado en versión barata, de Primark, y algo más cara, de Sandro. Y vuelve a suceder con este vestido skater, un clásico en el armario de primavera que en versión Pedroche, a rayas, y muy sexy, nos convence más que nunca.

El vestido de rayas que lleva Cristina Pedroche es de la firma Capriche. pinit

Los vestidos skater, diseños sencillos caracterizados por una falda más o menos corta en una favorecedora línea A, son un básico en el armario de las mujeres que buscan reducir ópticamente las caderas o, al contrario, disimular que son estrechas. Ese vuelo que puede resultar un inconveniente si hace mucho aire, le confiere a este tipo de vestidos un espíritu juvenil y fresco súper atrayente. De hecho, es ese factor alegre uno de los que lo convierten en la típica prenda que rejuvenece.





Aú encontramos otra característica en este look de Cristina Pedroche que, si o sí, desmiente la edad que aparece en el carné de identidad. Se trata del estampado, esas rayas marineras en un tono entre rojo oscuro y marrón, que aportan aún más juventud a un patrón de por sí juvenil. Son clásicas y son eternas, casi como el mismo vestido que aún encontramos en la tienda online de Capriche. El precio no está nada mal: 59,95 euros. A por él.