9 mar 2020

Entre todas la tendencias que están arrasando para la temporada primavera/verano, hay un básico que nunca falla y que no puede faltar en tu armario: las blusas. Con flores, con volantes o con mangas abullonadas... Un sinfín de modelos entre las que se encuentran las de estilo romántico, como esta de H&M que ha llevado Madame de Rosa. Primark, después de arrasar con el vestido midi que sienta bien en todas las tallas, se ha unido a esta tendencia ganadora con una blusa low cost que es perfecta para dar vida a tus vaqueros y con la que conseguirás un look de primavera ideal.





Y decimos que es perfecta por varios motivos. El primero es que su color es tendencia. Los tonos pasteles vienen pisando fuerte y, a pesar de que el lila es el rey, los verdes son otros de los que no pueden faltar en tu armario cuando suban las temperaturas. Por otro lado, su corte 'babydoll' es también una de las modas que más se van a ver en primavera y no solo en vestidos, si no también blusas como esta. Además, los bordados que tiene hace que parezca una prenda mucho más cara de lo que es.

Y es que, esta blusa que ya está disponible en Primark la puedes comprar por tan solo 18 euros. Una ganga de esas que nos encantan y que es aún mejor de lo que crees por su diseño. Su corte ajustado en el pecho y fluido en el resto de la prenda hacen que siente genial a cualquiera y que puedas añadirla a unos vaqueros pitillo consiguiendo un look de diez. ¿Hay algo mejor?