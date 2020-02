21 feb 2020

Hay semanas en las que las influencers parecen ponerse de acuerdo. Y no, no nos referimos a las campañas publicitarias, sino a esos looks que coinciden en un accesorio o una prenda. Esa casualidad que, inmediatamente, sabes que en realidad es una nueva tendencia y no puede faltar en tu armario.

Hace unos días Erea Louro nos ofrecía una interesante nota de color en un estilismo en el que el beige era el tono estrella. El rojo era el protagonista secundario pero esencial para este look en el que los zapatos y el lápiz de labios colaboraban para poner el contraste y el mayor acierto. Y ahora ha sido Nuria Roca la que nos ha demostrado que si quieres sacarle partido a tus zapatos rojos, este es tu momento.

Tal y como hemos podido ver en una de sus última publicaciones en Instagram, la presentadora coincidió con Erea Louro a la hora de apostar por unos zapatos rojos para completar su look. Que en este caso estaba compuesto por un jersey calado en color crudo y un pantalón vaquero.

Acompañando las imágenes del look que lució en una de sus últimas colaboraciones en El Hormiguero, Nuria Roca comentó que el jersey pertenece a la firma norteamericana Anthropologie y se lo compró en Nueva York “cuando estuve con Road Trip”, su nuevo programa. “Los pantalones son de Zara de la temporada pasada” continuó desvelando, “y los zapatos de los que me enamoré en Roma estas Navidades me los trajeron los Reyes son de Saint Laurent” concluyó.

Nuria Roca en otra de las imágenes que publicó en su cuenta. pinit

Con lo fans que somos de los looks con jeans, este se sitúa entre nuestros favoritos. Y no precisamente porque destaque el pantalón, sino por la original combinación del jersey con los elegantes zapatos.

Esta fabulosa coincidencia de influencers nos ha llevado a buscar, definitivamente, esos zapatos rojos que no pueden faltar en nuestro armario. Y, si no los tienes ya en tu armario, hemos encontrado cuatro que son perfectos para todo tipo de diseños.

A la izquierda el de Kurt Geiber, a la derecha el de Gloria Ortiz. pinit

En El Corte Inglés, y con un descuento del 60%, hemos encontrado estos zapatos de salón de mujer de piel en color rojo de la firma Gloria Ortiz. De 89,99 euros han pasado a 35,95 y están disponibles en la web desde el número 38,5 hasta el 42. En la misma web también podemos encontrar otros con el mismo descuento, en versión charol, de Kurt Geiger. Costaban 170 euros y ahora están en 68 euros, pero solo quedan en el 40.

A la izquierda con doble tira, a la derecha en efecto cocodrilo. pinit

Con la vista puesta en la primavera, y los jeans paperbag que están en todas partes, nos hemos decantado por estos salones de doble tira de Missguided, que cuestan 27,49 euros en Asos y puedes comprarlos entre el número 36 y 41. Y si te parece que enseñas demasiado el tobillo, tal vez lo tuyo sean los zapatos de efecto cocodrilo con tira trasera. Cuestan 30,49 euros y solo quedan el 35,5, 39,5 y 42.

Y tú, ¿te apuntas a la tendencia de los zapatos rojos?