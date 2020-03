13 mar 2020

Pocas veces hablamos de Alba Carrillo por sus looks de tendencia. Que lo hacemos, sí, pero más repetimos sus comentadas relaciones sentimentales y participaciones en concursos y programas de televisión. Hoy estamos de suerte y vamos a hablar de uno de sus estilismos. Porque nos ha llamado mucho la atención ver una foto de la modelo en Instagram con una blusa low cost de Zara que ya teníamos fichada como la próxima prenda viral de la nueva colección de primavera de la firma. Es esta y no va a tardar en agotarse.

La colaboradora de televisión no ha tardado en hacernos caso y llevar la que será una de las blusas más famosas de la colección. Con el hagstag #seamosresponsables, Alba se hacía un selfie para que comprobáramos que no había público en el plató de 'Ya es mediodía', el programa en el que trabaja. Una medida tomada para frenar el contagio del coronavirus pero que no ha impedido que la modelo vaya a trabajar con este look de blusa y pendientes de Zara.

La blusa es la nueva colección de la firma de Inditex, cuesta 25,95 euros y tiene un color rosa muy diferente a los que estamos acostumbradas. Ni bebé ni fucsia, sino un térmido medio, y lunares en relieve blancos, bordados sobre la tela. Pero lo que más nos gusta es su cuello bobo, que no puede ser más tendencia, y las gomas en los puños que hacen que éstas cojan relieve. Hay tallas desde la XS hasta la XL así que nadie se va a quedar sin ella.

Esta es la blusa de tendencia de Zara que lleva Alba Carrillo. Cuesta 25,95 euros. pinit

Además de rosa, también la tienen en color crudo, por si te gusta el diseño pero no eres muy de rosa. Así que si te gusta, añádela a tu carrito de la compra en la app o en la web de Zara -no te vamos a rcomendar salir a la tienda- y estrena blusa antes de que se agote.