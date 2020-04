27 abr 2020

Últimamente, Alba Carrillo se deja ver poco en televisión. Es lógico, el confinamiento está dejando en casa a muchas de nuestras colaboradoras favoritas. Y si aparecen en los porgramas, es con cuentagotas -como Nuria Roca-. Pero aunque escasas, esas apariciones nos siguen sorprendiendo y en el caso de Alba lo hacen con looks que nos inspiran. No solo a nosotras, a miles de personas. Eso ha ocurrido con su último look. La colaboradora acudía este domingo al programa 'Viva la vida' para comentar el tema del año, la infidelidad de Alfonso Merlos a Marta López, y lo hacía con un vestido mini de flores que ha arrasado en las redes. Tanto que en menos de 24 horas se han vendido más de 10 unidades y la prenda en cuestión está casi agotada. Y no es de Zara, como la camisa que llevó hace poco y nos enamoró, es de una firma que no conocíamos pero que ya tenemos fichada gracias a Alba.

Se trata de un vestido mini, de corte cruzado y manga larga abullonada, con fondo negro y estampado de flores azules y rojas. Es de una firma que no conocíamos y que ya se ha hecho popular entre las colaboradoras de Telecinco. Se llama Llámame loca y hemos entrado en su web para averiguarlo todo sobre el vestido que tanto nos ha gustado. Es un modelo que solo se hace en talla única, aunque aseguran que da tanto para una 38 como para una 42 gracias a su cierre cruzado con lazo y borón que se adapta a cualqueir figura. Cuesta 44,90 euros y está arrasando desde que Alb lo sacó en televisión. Tanto que la propia marca advierte de que se han vendido más de 10 unidades en apenas horas.

Vestido de flores con manga abullonada de Llámame loca que está arrasando gracias a Alba Carrillo. pinit

Un modelo que también está disponible con estampado de lunares en blanco y negro, pero no es un print tan favorecedor como este que ha elegido Alba. Ella le ha añadido, además, un cinturón negro con hebilla en plata y unas botas altas de mosquetero, por encima de la rodilla. Un look que se puede adaptar a las altas temperaturas cambiando las botas por unas cuñas de esparto, por ejemplo.

Seguiremos muy atentas a los looks de Alba porque parece que ha vuelto a la televisión con ganas de gustar. ¡Y lo ha conseguido!