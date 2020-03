30 mar 2020

A Alba Carrillo le ha salido su vena más romántica. No solo en las muestras de amor hacia su chico, Santi Burgoa, también en lo que a estilo se refiere. Porque si hace días nos sorprendía con una de nuestras blusas favoritas para la primavera, con cuello bebé y en color rosa con lunares, ahora lo ha hecho con una fada de tul al más puro estilo Carrie Bradshaw que ha combinado con un top de plumeti negro transparente. Una mezcla perfecta que nosotras no hemos tardado en buscar en nuestras firmas low cost favoritas. Y hemos encontrado una opción en Zara más barata. Pero vayamos por partes.

La falda que lleva Alba es de una firma muy televisiva que no teníamos fichada hasta ahora. Se llama Koker e, investigando en su web, hemos descubierto que son muchas las presentadoras y colaboradoras de televisión que llevan sus diseños. Desde Alba Carrillo hasta Belén Esteban o Raquel Bollo. Tiene ropa de todo tipo, vestidos, monos, chaquetas y faldas, pero la que ha elegido Alba para su último look es midi, con vuelo, de tul rosa empolvado con ligeros toques de purpurina. Cuesta 29,99 euros y se puede comprar en la web de la firma. Un precio que no está nada mal, pero nosotras lo hemos superado con nuestra propuesta de Zara. Una falda de tul con goma en la cintura que cuesta 19,95 euros.

Esta es la opción que hemos encontrado en Zara para copiar el look de Alba Carrillo mucho más barato.

La falda se adapta a todo tipo de silueta y sirve para componer cualquier look. Será por eso que ha tenido tanto éxito: está empezando a agotarse. De la talla L ya no quedan unidades y solo la puedes comprar en la S y en la M. ¡De momento!

Y si ya quieres rematar el look completo en el mismo pedido, también hemos encontrado en la firma de Inditex una blusa muy parecida a la que lleva Alba y a la que luego le podrás sacar todo el partido del mundo con unos vaqueros, por ejemplo. Es este modelo, de plumeti en negro, que cuesta 22,95 euros. Hay tallas desde la XS a la XL.

Blusa de Zara para copiar el look de Alba Carrillo (22,95 euros).

De nuevo le damos las gracias a Alba por inspirarnos un look tan romántico que nos haga soñar con el amor y olvidar las penas.